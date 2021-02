Columbus Energy chce w pełni wdrożyć tokenizację energii w 2022 r.

"Już w tym kwartale rozpoczynamy zapisy dla pierwszych stu prosumentów. W drugim bądź trzecim kwartale zrobimy zapisy dla tysiąca prosumentów, a w przyszłym roku uruchomimy komercyjną usługę przekazywania swojej energii poprzez system blockchain - czyli system tokenizacji - w dowolnym miejscu w Polsce, gdzie działać będzie licznik przyłączony przez Columbusa, czyli dla klientów Columbusa oraz we wszystkich ładowarkach przyłączonych do systemu Nexity. Naszym najprostszym marzeniem jest, by można było przejechać z Zakopanego do Szczecina samochodem elektrycznym lub hybrydowym, korzystając tylko z energii produkowanej w naszej fotowoltaice" - powiedział także Zieliński.