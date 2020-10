Consumer Intelligence pozyska do 3 mln zł od funduszu KnowledgeHub Starter

Consumer Intelligence dostarcza rozwiązań do efektywnej komunikacji oraz budowania lojalności i przywiązania klientów do marek m.in. w oparciu o dane z zeskanowanych paragonów sklepowych.

"Firmy otrzymują z jednej strony - autentyczne dane o zakupach do efektywnej analizy i prowadzenia strategicznych działań, z drugiej - rozwiązanie do dwustronnej, błyskawicznej komunikacji z konsumentem bez instalowania sprzętu, wydawania kart i poświęcania czasu pracowników na obsługę. Za każdy zeskanowany paragon lub fakturę (w przypadku sklepów on-line) użytkownik otrzymuje w czasie rzeczywistym nagrody od marek, które trafiły do jego koszyka. Dodatkowo startup rozwija autorskie algorytmy AI pozwalające w efektywny sposób zbierać od konsumentów i analizować informacje zwrotne (feedback) oraz rzetelne opinie po zakupie produktów i usług widniejących na paragonie" - czytamy w komunikacie.