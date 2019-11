Cordia przeznaczy 575 mln zł z emisji obligacji na ekspansję - głównie w Polsce

"W związku z planami dynamicznego rozwoju firmy w Europie Środkowo-Wschodniej już w 2017 r. rozpoczęliśmy przygotowania do wejścia na rynek kapitałowy. Ostatecznie zdecydowaliśmy się rozpocząć od wejścia na rynek obligacji korporacyjnych na Węgrzech i dołączyliśmy do programu zainicjowanego przez Narodowy Bank w Budapeszcie. Program ukierunkowany na rozwój węgierskiego rynku obligacji korporacyjnych wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród lokalnych i międzynarodowych instytucji finansowych. Nasza emisja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na znaczną nadsubskrypcję oraz średnią rentowność emitowanych papierów na poziomie 3,82%. Obligacje mają stały kupon na poziomie 4% rocznie, a ostateczny termin ich wykupu przypada za 7 lat z amortyzacją rozpoczynającą się w piątym roku" - powiedział członek zarządu Cordia International i dyrektor finansowy Grupy Cordia Tomasz Łapiński, cytowany w komunikacie.