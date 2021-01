CPK: Polsko-brytyjska grupa robocza ds. CPK odbyła inauguracyjne spotkanie

"W ciągu najbliższych miesięcy brytyjsko-polska grupa robocza będzie miała okazję skupić się na priorytetowych obszarach projektu CPK. Naszym celem jest zaangażowanie przedstawicieli brytyjskiego rządu i przemysłu w ramach udostępnienia specjalistycznej wiedzy i doświadczenia do projektów związanych z transportem w Polsce. Brytyjska branża infrastrukturalna jest otwarta na współpracę, a zespoły w DIT i Ambasadzie Brytyjskiej gotowe do tego, żeby wspierać polskich partnerów. Mam nadzieję, że to inauguracyjne spotkanie przyczyni się do wzmocnienia naszego partnerstwa" - dodał radca - minister ds. ekonomicznych w Ambasadzie Wielkiej Brytanii James Hughes.