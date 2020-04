Creepy Jar chce rozbudowywać uniwersum 'Green Hell', planuje premierę na konsole

"Natomiast uważam, że gra wciąż ma bardzo wysoką pozycję w serwisie i cieszy się dużym zainteresowaniem graczy. Sprzedajemy w ciągu doby średnio tyle, co wcześniej w ciągu miesiąca. Po 12 dniach od premiery, wczoraj trafiliśmy znowu do TOP 10! 'Green Hell' to typowy long-seller z płaską sprzedażą i okresowymi pikami przy promocjach czy nowej zawartości. W kolejnych tygodniach szykujemy promocję związaną z wprowadzeniem trybu 'story'. Co ważne, procent zwrotów jest niższy niż w przypadku poprzednich odsłon 'Green Hell'. Dodatkowo właściwie od premiery zyskujemy na 'mocnym' dolarze"- ocenił prezes.