Creepy Jar planuje zaprezentować roadmapę dla 'Green Hell' na 2021 rok

Warszawa, 10.09.2020 (ISBnews/ISBtech) - Creepy Jar szykuje się do zaprezentowania roadmapy dla marki "Green Hell", poinformował ISBtech preze Krzysztof Kwiatek. Zaprezentowany na Gamescom dodatek "The Spirits of Amazonia'' będzie miał możliwość interakcji z tubylcami.