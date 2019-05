Cyfrowy Polsat miał 291,9 mln zł zysku netto, 491,2 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 791,6 mln zł wg MSSF16 w I kw. 2019 r. wobec 2 345,9 mln zł rok wcześniej wg MSR17. Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych wzrosły o 253,8 mln zł, czyli o 18,8% do 1 606 mln zł w pierwszym kwartale 2019 roku z 1 352,2 mln zł w I kwartale 2018 roku, głównie na skutek konsolidowania wyników Grupy Netia od 22 maja 2018 roku. Po wykluczeniu tego czynnika przychody detaliczne zmniejszyły się o ok. 1% r/r, gdyż spadek przychodów z usług głosowych został skompensowany wyższymi przychodami z usług płatnej telewizji oraz wyższymi przychodami z tytułu transmisji danych, podano w raporcie.

Przychody hurtowe wzrosły o 136,8 mln zł, czyli o 21,5%, do 772,7 mln zł w I kwartale 2019 roku z 635,9 mln zł w I kwartale 2018 roku, do czego przyczyniło się skonsolidowanie wyników Grupy Netia. Wyłączając wzrost wynikający z konsolidowania wyników Grupy Netia, przychody hurtowe wzrosły o ok. 15%, a na wzrost tej pozycji miało przede wszystkim wpływ włączenie do portfolio oferty hurtowej nowych kanałów telewizyjnych, w tym w szczególności pakietów Eleven Sports Network oraz Polsat Sport Premium, co skutkowało wzrostem przychodów od operatorów kablowych i satelitarnych. Ponadto odnotowaliśmy wyższe przychody z tytułu sprzedaży sublicencji programowych oraz wyższe przychody z tytułu odsprzedaży pojemności naszej sieci mobilnej dla klientów MVNO, wymieniono również.