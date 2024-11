Cyfrowy Polsat mocno w górę po świetnych wynikach. Tak radzi sobie spółka Solorza

Kurs akcji Cyfrowego Polsatu wyrwał się z trendu spadkowego . Od rana notowania spółki rosną o 4,35 proc. do 12,835 zł, osiągając dzienny szczyt na poziomie 12,94 zł. Jest to kontynuacja odbicia, które rozpoczęło się w ubiegłym tygodniu - w ciągu ostatnich 10 dni akcje podrożały o 4,78 proc.

Świetne wyniki finansowe Grupy

Inwestorzy najpewniej reagują na dane ujawnione w środę. P rzychody Grupy Polsat Plus w trzecim kwartale 2024 roku wzrosły o 3,6 proc. rok do roku, osiągając poziom około 3,6 mld zł. Jeszcze lepiej wyglądają pozostałe wskaźniki finansowe . Skorygowany zysk EBITDA zwiększył się o 14,4 proc. do 886 mln zł, a zysk netto wzrósł aż o ponad 144 proc. do 250 mln zł.

Rosnąca baza klientów i rozwój usług

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku Grupa pozyskała 165 tys. nowych użytkowników usług telefonii komórkowej oraz około 80 tys. więcej usług dostępu do internetu . Baza klientów usług multiplay zwiększyła się o około 50 tys. rok do roku.

Średni przychód od klientów kontraktowych B2C wzrósł w trzecim kwartale o 5 proc. rok do roku do 77,2 zł. Wskaźnik odejść klientów B2C obniżył się z 7,5 proc. do 7,2 proc. W segmencie biznesowym (B2B) przychody od klientów zwiększyły się o 4 proc. rok do roku do ponad 1,5 tys. zł miesięcznie.