Cyfrowy Polsat wyemituje obligacje serii C do łącznej wartości nom. 1 mld zł

"Cena emisyjna jednej obligacji serii C: 1 000 zł. Planowany dzień emisji obligacji serii C: 14 lutego 2020 r. Planowana data wykupu obligacji serii C: 12 lutego 2027 r. Wcześniejszy wykup obligacji serii C: Możliwy na żądanie spółki lub obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji obligacji serii C" - wymieniono w komunikacie.