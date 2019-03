Cyfrowy Polsat zakłada 1,3-1,5 mld zł skorygowanego FCF w 2019 r.

Według jej słów, w I kwartale FCF będzie o wiele niższy niż IV kw, co jest "naturalne dla cyklu gotówki grupy". W ostatnim kwartale ubr. skorygowany FCF po odsetkach wyniósł 564 mln zł. Tymczasem w I kwartale 2018 r. wyniósł 275 mln zł.

Członek zarządu Cyfrowego Polsatu zaznaczyła ponadto, że od bieżącego roku grupa ponownie spłaca raty kredytu i w efekcie w tym roku spłaci 1 mld zadłużenia. Na obecną chwilę w 2020 r. przewidziany jest kolejny ponad 1mld zł do spłaty, a w 2021 kwota do spłaty przekroczy 2 mld zł (obok kredytu będą to również obligacje serii A).