Czarny scenariusz dla Europy. Kryzys zostanie z nami na dłużej

- To nie jest historia jednej zimy - powiedziała Amrita Sen, główny analityk ds. ropy w firmie doradzającej w branży, w rozmowie w telewizji Bloomberg. - Rosja jest potrzebna do zrównoważenia rynku, nie tylko na nadchodzącą zimę, ale potencjalnie na następną także - dodała.

- Inwazja Rosji na Ukrainę zakłóciła przepływ energii i rozeszła się po światowych rynkach, podnosząc ceny gazu ziemnego w Europie i zmuszając do drastycznych działań, takich jak nacjonalizacja przez Niemcy swojego największego importera tego paliwa. Oczekuje się, że w czwartym kwartale ropa będzie dalej niestabilna , co będzie spowodowane takimi czynnikami jak obawy o możliwą recesję i blokady w Chinach - powiedziała Sen w rozmowie z agencją.

Bloomberg podkreśla, że kluczowe wydarzenia rynkowe, na które zwracają uwagę inwestorzy, to proponowany limit cenowy na rosyjską ropę oraz to, ile dodatkowej ropy od producenta OPEC+ może być wchłonięte przez Chiny i Indie, gdy zakaz importu z Unii Europejskiej wejdzie w życie w grudniu. Sen mówi, że główni azjatyccy konsumenci mają zdolność do przyjęcia dodatkowych baryłek, ale potencjalne sankcje bankowe mogą ograniczyć przepływy.