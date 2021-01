Czekanie na sygnał z Fed może ograniczać zmienność na złotym

O godzinie 10:15 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,5460 zł, czyli zbliżonym do wtorkowego zamknięcia. Kurs USD/PLN, który wczoraj nieudanie zaatakował poziom 3,7558 zł, dziś rósł o 1,1 gr do 3,7475 zł, podążając w ślad za spadkiem EUR/USD do 1,2130 dolara. Szwajcarski frank drożał natomiast o 0,5 gr do 4,2175 zł.