Czernicki z MF: Ścieżka powrotu do reguły wydatkowej potrwa 2-3 lata

"Rdzeń SRW pozostał niezmieniony. To, co my zaproponowaliśmy, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, dopisaliśmy kolejny warunek, umożliwiający zawieszenie reguły - chodzi tutaj o stan epidemii, jednocześnie obwarowując uruchomienie klauzuli wyjścia warunkami makroekonomicznymi. Chodzi o to, że samo ogłoszenie epidemii, bądź innego stanu nadzwyczajnego nie uprawnia nas jeszcze do tego, żebyśmy mogli zawiesić obowiązywanie reguły. Możemy to zrobić tylko wtedy, gdy prognozowany wzrost gospodarczy jest dużo słabszy od długoterminowego trendu" - wskazał ekonomista.