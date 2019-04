Czerwińska: Zmiany w PIT, w tym dla młodych, trafią do konsultacji w 2 tygodnie

"Myślimy o redukcji klina podatkowego, bo jest to bardzo korzystne dla gospodarki na obecnym poziomie. Widzę pewną przestrzeń, aby ten klin redukować. Chcemy zaproponować 3 zmiany, czyli będzie to ulga w PIT dla młodych osób, które nie ukończyły 26 roku życia, zwiększenie kosztów uzyskania przychodów i obniżenie PIT do 17% z 18% obecnie" - powiedziała Czerwińska na spotkaniu z dziennikarzami.