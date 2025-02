Czerwono na Wall Street. Najgorsza sesja w tym roku

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,69 proc., czyli o 748 punktów, do 43.428,02 pkt. To była najgorsza sesja dla tego indeksu od początku 2025 r. S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,71 proc. i wyniósł 6.013,13 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 2,20 proc. do 19.524,01 pkt. Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spadł o 2,67 proc. do 2.203,06 pkt. Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 16,60 proc. do 18,26 pkt.