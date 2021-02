Czy nadmierne zadłużanie zaszkodzi rynkom w trakcie pandemii?

Z kolei w ręce prywatne trafi 2,6 biliona dolarów. Wobec tego widać, że program Bidena na poziomie 1,9 biliona dolarów z łatwością może zostać sfinansowany przez rynek i bank centralny. Co jednak w momencie, kiedy kolejne sygnały inflacyjne zmuszą Fed do podjęcia pewnych kroków?

Ograniczenie programu QE, nie mówiąc o podwyżce stóp procentowych, która doprowadziłoby do rajdu rentowności, który może doprowadzić do zachwiania się stabilności finansowej Stanów Zjednoczonych. To mogłoby doprowadzić do lawinowej ucieczki z ryzykowniejszych rynków, takich jak rynek akcyjny, które z kolei też jest bardzo silnie przelewarowany.