Czy to koniec powyborczej euforii na rynkach? Analityk komentuje aktualną sytuację

Korekta PLN podsycana niepokojem

Jeszcze dwa tygodnie temu prezydent Joe Biden nie miał nawet daleko w planach spotkania z premierem Benjaminem Netanjahu. Terrorystyczny atak Hamasu na Izrael i następująca po nim odpowiedź militarna zmusiły jednak amerykańskiego przywódcę do przybycia na Bliski Wschód. Niestety misja dyplomatyczna Bidena nawet nie zdążyła się dobrze rozpocząć, gdy na szpital w Strefie Gazy spadły pociski obracające go w zgliszcza (mogło zginąć nawet 500 osób). Obie strony oskarżają się o ten akt przemocy, ale spotkanie prezydenta USA z arabskimi przywódcami w Jordanii zostało już odwołane. Ponowne obawy o eskalację konfliktu (która z humanitarnego punktu widzenia trwa) tonują podejście inwestorów do ryzyka. Najważniejsze europejskie indeksy giełdowe znajdują się blisko punktów odniesienia, a przy pogorszeniu nastrojów GPW oddaje część niesamowitych zysków z początku tygodnia. Przed południem WIG20 traci 1%. Podobne zachowanie dotyczy złotego, który po rajdzie (trwającym do wtorkowego wieczora) oddał już kilka groszy na parach z głównymi walutami. Jak aktualnie wyglądają kursy walut? Kurs EUR/PLN wrócił do 4,45 zł, kurs USD/PLN przekracza 4,20 zł, a kurs CHF/PLN sięga 4,68 zł. Aktualna korekta nie powinna dziwić po tak gwałtownym umocnieniu, a uwaga rynku przesuwa się z lokalnego powyborczego impulsu na ogólnorynkowy sentyment, który staje się coraz mniej pewny.