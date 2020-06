Dane makro mogą dalej wspierać złotego

O godzinie 08:36 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,44 zł, USD/PLN testował 3,94 zł, a CHF/PLN 4,1605 zł. We wszystkich trzech przypadkach oznacza to stabilizację notowań na poziomach z wczorajszego zamknięcia, gdy euro potaniło w relacji do polskiej waluty o

2,6 gr, dolar aż o 5 gr, a szwajcarski frank o 3,3 gr.

Wydarzeniem dnia na rynkach finansowych będzie publikacja wstępnych odczytów czerwcowych indeksów PMI dla sektora przemysłowego i usługowego we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i całej strefy euro. We wszystkich tych przypadkach, jakkolwiek spodziewane są wyższe odczyty niż w maju, to prognozy w dalszym ciągu kształtują się wyraźnie poniżej granicznego poziomu 50 pkt. (jego przekroczenie oznacza poprawę w stosunku do poprzedniego miesiąca). Przez to należy uznać je za dość ostrożne.

To powoduje, że jest spora szansa na wyższe odczyty. A to powinno już wpłynąć na poprawę nastrojów na rynkach finansowych, co będzie pośrednio wspierało notowania złotego.

Złoty może również otrzymać wsparcie ze strony krajowych danych. O godzinie 10:00 GUS opublikuje majowy raport o produkcji budowlano-montażowej. Oczekuje się, że spadła ona o 1,6 proc. w relacji rocznej, po tym jak w kwietniu spadek ten sięgnął 0,9 proc. Podobnie jak w

przypadku indeksów PMI, prognoza wydaje się być dość zachowawcza, przez co jest spora szansa na lepszy odczyt. To byłby kolejny pozytywny impuls dla rodzimej waluty.

Publikowane dziś dane makro wprowadzają nieco kolorytu do notowań złotego. Jednak będą miały tylko krótkoterminowy wpływ na nie. W dłuższym terminie w dalszym ciągu kluczowym elementem je determinującym będzie mix nastrojów na rynkach globalnych i zachowania

EUR/USD. Im lepsze będą nastroje i wyższy kurs EUR/USD, tym mocniejszy będzie złoty. I odwrotnie.

Marcin Kiepas

analityk Tickmill

Tagi: forex , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące