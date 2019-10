forex 27 minut temu

Dane o CPI oznaczają, że złoty może być krótkoterminowo relatywnie atrakcyjny

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Znamy już odczyt polskiej inflacji - miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,2%, co jest lepszym wynikiem niż zakładali analitycy bankowi, których oczekiwania oscylowały o wzrost o 0,1 punktu. Daje to roczną inflację CPI w obrębie celu NBP, czyli 2,5%. Jest to niewątpliwie dobra wiadomość dla złotego w sytuacji, gdy NBP nie zamierza przeprowadzać żadnych ruchów w dłuższym okresie, a zakładając stabilną sytuację gospodarczą w Polsce, PLN może być krótkoterminowo relatywnie atrakcyjny. Dzisiaj zostanie podanych wiele interesujących danych ekonomicznych, m.in. na temat unijnego PKB.