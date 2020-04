Datawalk miał 11,04 mln zł straty netto, 11,05 mln zł straty EBIT w 2019 r.

"Inicjując komercjalizację w Ameryce Północnej w drugim kwartale 2019 roku rozpoczęliśmy realizację etapu III naszej strategii, okresu komercjalizacji w modelu sprzedaży bezpośredniej, który ma nas doprowadzić do etapu IV - możliwości skalowania biznesu za pomocą zewnętrznych, partnerskich zasobów handlowych. Na obecnym etapie, planowanym na lata 2019-2022, kluczowe dla rozwoju Grupy będzie pozyskanie 20 światowej klasy referencji (głównie w Ameryce Północnej) oraz udowodnienie na tej bazie klientów, że nasz produkt nie tylko jest tańszą i łatwiejszą we wdrożeniu alternatywą dla Palantira, lecz stanowi również większą wartość dla klientów zarówno z sektora rządowego, jak i sektora komercyjnego" - napisał prezes Paweł Wieczyński w liście do akcjonariuszy.