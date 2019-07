DB Energy chce znaleźć się na rynku głównym GPW w ciągu 3-5 lat

"Jest plan, by na rynku głównym GPW znaleźć się w perspektywie 3-5 lat. Będziemy starali się zadebiutować na rynku głównym GPW, tak szybko jak to będzie możliwe" - powiedział także dyrektor finansowy Łukasz Feldman.

"Pracujemy nad innowacyjnym systemem DiagSys, który otworzy dla nas trzeci obszar przychodów, z rynku predykcji uszkodzeń w napędach elektrycznych. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką. Projekt realizujemy z dofinansowaniem NCBR. Jego koszty kwalifikowane to ok. 6 mln zł, a dofinansowanie 3,7 mln zł" - przypomniał wiceprezes Piotr Danielski.