DB Energy ma umowę na 20 mln euro finansowania projektów ESCO z Susi Partners

"DB Energy dysponuje fachową wiedzą z zakresu efektywności energetycznej oraz doświadczeniem przy realizacji takich inwestycji w przemyśle, od opracowania projektu po zarządzanie efektywnością energetyczną przedsiębiorstwa. Dzięki współpracy z wiarygodnym międzynarodowym partnerem finansowym znacząco poszerzymy ofertę finansowania projektów ESCO, co powinno się przełożyć w dłuższym terminie na wzrost skali i liczby realizowanych projektów inwestycyjnych dla klientów. Obecnie spółka analizuje ponad 30 projektów, które potencjalnie mogą trafić do naszego portfela" - powiedział prezes DB Energy Krzysztof Piontek, cytowany w komunikacie.

Finansowanie projektów opierać się będzie na mechanizmie sprzedaży przyszłych wierzytelności z zawieranych umów w modelu ESCO do Susi Partners. Taki mechanizm zapewnia zarówno elastyczność w zakresie wielkości pozyskiwanego finansowania, jak również umożliwia finansowanie projektów jeszcze przed rozpoczęciem wydatków inwestycyjnych. Porozumienie umożliwi DB Energy finansowanie projektów o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro do 2023 roku.