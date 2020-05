DB Energy widzi wzrost zainteresowania ofertą, liczy na kolejne duże kontrakty

"Nasza działalność bardzo mocno odpowiada na bieżące potrzeby przedsiębiorstw, przede wszystkim na potrzebę wygenerowania oszczędności w zużyciu energii w zakładach przemysłowych. Przedsiębiorstwa, z którymi dotychczas prowadziliśmy rozmowy, są zainteresowane naszymi usługami, w szczególności w modelu ESCO, gdzie my finansujemy przedsięwzięcie na etapie realizacji, a potem przez okres 5-10 lat rozliczamy się z wygenerowanych oszczędności. Obecna sytuacja bardzo mocno sprzyja naszej działalności, widzimy znaczący wzrost zainteresowania naszą ofertą"- powiedział Feldman w rozmowie z ISBnews.

Przedsiębiorstwa raczej ograniczają teraz inwestycje zmierzające np. do zwiększenia mocy produkcyjnych. Jednocześnie nadal są zainteresowane takimi działaniami, które generują oszczędności.

"Prowadzimy proces ofertowy na dosyć szeroką skalę. Mamy dużo zapytań, m.in. o projekty w zakresie kogeneracji, i to są już projekty wielomilionowe. W kolejnych kwartałach będziemy chcieli sfinalizować kilka takich projektów" - dodał dyrektor.

Dla przedsiębiorstw oznaczałoby to możliwość uwolnienia środków pieniężnych, a dla DB Energy realizację przychodów z tytułu premii za sukces w pozyskiwaniu certyfikatów.

"Zakładamy, że w kolejnych kwartałach będzie to postępowało. Już dostrzegamy zwiększenie dynamiki rozliczeń białych certyfikatów. Mamy jeszcze dużo projektów do rozliczenia w kolejnych kwartałach, zakładamy, że będzie to miało istotny wpływ na wyniki finansowe zarówno najbliższego kwartału, jak i kolejnych lat obrotowych" - dodał Feldman.