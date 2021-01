DeGenerals opublikuje memorandum informacyjne 7 stycznia

"W procesie oferty publicznej sprzedaży akcji DeGenerals będzie pośredniczyć Dom Maklerski INC. Szczegółowe dane o spółce i warunkach składania zapisów na jej akcje inwestorzy będą mogli znaleźć 7 stycznia (w godzinach popołudniowych), kiedy to zostanie opublikowane memorandum informacyjne na stronie internetowej DM INC, stronie oferującego i stronie spółki" - czytamy w komunikacie.