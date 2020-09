Deloitte: Mimo pandemii w Warszawie przybędzie ok. 400 tys. m2 biur w 2020 r.

"Co istotne, pandemia COVID-19 nie wpłynęła znacząco na prace przy realizacji projektów biurowych w Warszawie, a nasze badania nie wykazały żadnych inwestycji, które zostały zawieszone z tego powodu. Jedynie w pierwszych tygodniach lockdownu miało miejsce krótkie zablokowanie procedur administracyjnych związanych z planowaniem oraz procesem budowlanym, co spowolniło nieco dynamikę branży, natomiast jej nie wyhamowało. Realne konsekwencje pandemii dla tego sektora będziemy mogli ocenić za około 2-3 lata" - powiedział partner w Dziale Audit & Assurance, lider sektora nieruchomości i budownictwa w Europie Środkowej Maciej Krasoń, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

Jak zauważyli eksperci Deloitte, po trzech dekadach spektakularnego rozwoju, warszawski rynek biurowy "osiągnął dojrzałość, nie tracąc przy tym jednak nic ze swojej witalności". Zasoby biurowe Warszawy osiągnęły w tym czasie poziom 5,5 mln m2 powierzchni najmu . W ubiegłym roku oddano do użytku 175 tys. m2 nowej powierzchni biurowej. W tym roku planowane jest oddanie ponad dwa razy więcej - ok. 400 tys. m2 powierzchni.

"Z naszej analizy wynika, że bieżący wolumen inwestycji, tych na etapie budowy i tych planowanych z już uzyskanymi pozwoleniami na budowę, jest w Warszawie stabilny i wynosi około 1 mln m2. Na koniec ubiegłego roku była to wartość ponad 930 tys. m2. Chociaż planowana powierzchnia pozostawała na podobnym poziomie przez ostatnią dekadę, to liczba inwestycji od kilku lat zdecydowanie spada. Oznacza to, że budujemy mniej biurowców, ale za to o większej powierzchni najmu, a więc często wyższych" - powiedział partner associate w zespole doradztwa nieruchomościowego Dominik Stojek podczas webinaru poświęconego badaniu.