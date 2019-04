Deloitte: Wdrożenie PPK to wzrost kosztów zatrudnienia o ok. 1%

"Choć może się to wydawać niewiele, to PPK będą mogły mieć wpływ na dynamikę wzrostu wynagrodzeń, gdyż w średnim i długim okresie koszt wpłat pracodawcy może zostać przerzucony częściowo na pracownika. Z drugiej jednak strony, w krótkim okresie wdrożenie PPK jest dla przedsiębiorstw tańsze niż wdrożenie pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Popularność tych ostatnich wzrosła znacząco w ostatnich miesiącach" - czytamy w komunikacie.

Z ankiety Deloitte wynika, że w relacji do całkowitych kosztów zatrudnienia, PPE spowoduje ich wzrost o 2,2%.

"Relatywnie mały wzrost kosztów zatrudnienia z powodu PPK czy PPE nie oznacza, że nie wywoła napięć w niektórych firmach - zwłaszcza w tych, gdzie wynik netto jest niski w relacji do kosztów. Dane GUS wskazują, że mimo dobrej koniunktury w 2018 r. wynik netto w sektorze firm zmniejszył się ze 150 mld zł do 138 mld zł, a rentowność netto spadła z 4,4% do 3,7%" - czytamy w podsumowaniu ankiety.