Develia ma pozwolenie na budowę 700 lokali na osiedlu Ceglana Park w Katowicach

Develia otrzymała pozwolenie na budowę kolejnych 700 mieszkań na osiedlu Ceglana Park w Katowicach, podał deweloper. Obecnie prowadzi przedsprzedaż II etapu inwestycji, w którym spółka zaoferowała ok. 180 mieszkań i sprzedała do tej pory 70. W ofercie I etapu, którego budowa zbliża się do końca, pozostały ostatnie wolne lokale.