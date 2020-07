DHL i DL Invest Group rozbudują centrum logistyczne w Psarach do ok. 200 tys. m2

Obecnie, na terenie inwestycji znajdują się dwa w pełni wynajęte budynki o powierzchni ok. 31 tys. m2. Kolejny budynek o powierzchni ok. 24 tys. m2 zostanie oddany do użytku we wrześniu b.r., następny etap projektu o powierzchni 14 tys. m2 będzie gotowy w IV kwartale b.r. W kolejnych etapach zbudowane zostanie ok. 130 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Założeniem stron jest możliwość dostarczenia docelowej powierzchni dla klientów w ciągu 8-10 miesięcy od dnia podpisania umowy najmu.