Diners Club: 36% MŚP skupi się na szukaniu nowych kontrahentów i klientów w 2020

Z ostatniego roku najbardziej zadowolone są firmy średnie (między 50 a 249 pracowników). Jako dobry oceniła go co druga, a jako raczej dobry co trzecia. Gorzej jest w mniejszych przedsiębiorstwach. Do nieudanych 2019 rok zaliczyła co czwarta mikro- (do 9 pracowników) i co piąta mała firma (10-49 pracowników).