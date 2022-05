Długoletnia umowa na LNG z USA. PGNiG negocjuje zakup 3 mln ton rocznie

MarKar 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Nie dajcie się zwieść pisiowym gadkom, że mamy zabezpieczony gaz na zimę. Że mamy zbiorniki zapełnione w 74%. To znaczy, żę w zbiornikach brakuje jeszcze aż 26% ! To ogromna ilość. A sam gaz w zbiornikach nie rozwiąże problemu. Jest go w nich zbyt mało.