DM Q Securities opublikował cennik dot. prowadzenia rejestru akcjonariuszy

związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, który będzie wymagany od połowy br. od ok. 13. tys. spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, podało Q Securities.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych nałożyła na spółki akcyjne i spółki komandytowo -akcyjne m.in. konieczność wyboru podmiotu mającego prowadzić dla spółki rejestr akcjonariuszy, w praktyce domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską. Rejestr obejmie nie tylko akcje, ale także prawa poboru do akcji, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie i inne

tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki. Podmiot prowadzący rejestr ma także - co do zasady - pośredniczyć przy wypłacie świadczeń należnych akcjonariuszom, jak dywidenda, wyjaśniono.

"Dom maklerski Q Securities jako pierwszy z uprawnionych podmiotów opublikował cennik takich usług na swojej stronie internetowej. Dotychczas żaden dom maklerski ani bank tego nie zrobił, co może sugerować, że ceny są istotnie różne w poszczególnych podmiotach, a dodatkowo może utrudniać spółkom dokonanie świadomego wyboru, który wymuszają na nich nowe przepisy" - czytamy w komunikacie.

szukać w sieci, a przypomnijmy, że to wręcz usługa masowa, gdyż dotyczy ok. 13 tys. spółek. Mamy nadzieję, że nasze działanie pomoże rynkowi otworzyć się względem klientów i doprowadzi do urynkowienia stawek" - powiedział wiceprezes Q Securities Łukasz Gerbszt, cytowany w komunikacie.