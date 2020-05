DNB Bank Polska i EBI udzieliły po 82 mln zł kredytu na farmy PV (wyjaśnienie)

DNB Bank Polska wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) udzieliły po 82 mln zł kredytu funduszowi Energy and Infrastructure SME Fund kredytem na budowę 66 elektrowni fotowoltaicznych, które łącznie osiągną moc 65,6 MW, podał bank. Instalacja będzie zlokalizowana na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

Projekt jest pierwszą w Polsce inwestycją funduszu Energy and Infrastructure SME Fund zarządzanego przez litewską grupę inwestycyjną Lords LB Asset Management. DNB Bank Polska w równych częściach współfinansuje ten projekt z EBI oraz dodatkowo udzielił bilateralnie kredytu na obsługę VAT podczas fazy konstrukcyjnej, jednocześnie biorąc na siebie funkcję banku rozliczeniowego, agenta kredytowego i agenta zabezpieczeń w transakcji, podano w komunikacie.

"Jako jeden z najbardziej aktywnych kredytodawców sektora energii odnawialnej w Polsce, DNB Bank Polska jest w stanie wykorzystać swoje doświadczenie wynikające z wielu umów dotyczących finansowania lądowych elektrowni wiatrowych, w celu efektywnego kształtowania struktury kredytu. Nasz bank poważnie angażuje się w procesy ułatwiające gospodarce przejście na ekologiczne i zrównoważone rozwiązania. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce jest więc dla nas sprawą priorytetową. Jestem przekonany, że finansowanie tego projektu przyczyni się do rozwoju sektora zielonej energii w Polsce" - skomentował prezes banku Artur Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

"Lords LB Asset Management docenia finansowanie zapewnione przez DNB Bank Polska i Europejski Bank Inwestycyjny. Kredyt ten pozwoli funduszowi Energy and Infrastructure SME Fund rozwijać działalność niezależnego dostawcy usług energetycznych w Polsce, kładącego większy nacisk na inteligentne systemy zarządzania energią i rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii w znacznym stopniu przyczyniają się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a jednocześnie pozwalają oszczędzać na rachunkach za energię. Poprzez ten projekt chcemy zwiększyć naszą konkurencyjność i wnieść znaczący wkład w przyspieszenie dekarbonizacji sektora energetycznego" - dodał Domas Kacinskas, członek zarządu Lords LB Asset Management i manager Energy and Infrastructure SME Fund.