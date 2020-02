DNB, PwC: 44% firm widzi korzyści finansowe z działań proekologicznych

Tomaszewski podkreślił, że przedsiębiorstwa są kluczową kategorią interesariuszy, bez których trudno będzie zatrzymać kryzys klimatyczny. Podkreślił, że podczas gdy państwom trudno jest się porozumieć, konsumentom łatwo jest podjąć decyzje, ale mają one niewielki wpływ. Natomiast wpływ niektórych firm jest ogromny.

Zdaniem 73,5% firm, to politycy mogą w największym stopniu przeciwdziałać zmianom środowiskowym, podczas gdy 70% wskazało na wpływ biznesu a 63% na wpływ społeczeństwa.

Na działania firm będzie mieć wpływ po pierwsze efekt popytowy - ponad 80% konsumentów oczekuje postawy prośrodowiskowej, a także sprawdza produkt. Drugi element to aspekt kosztowy - do niedawna przedsiębiorstwa nie uwzględniały zewnętrznych efektów w kosztach. Dziś rośnie liczba regulacji, które podają ten koszt i przerzucają na firmy.

"Pytanie brzmi nie 'czy', tylko 'kiedy', drugie pytanie to 'jak'. Jak? Tak, że nie może to być coś, co nie jest powiązane z podstawową linią działania firmy" - powiedział wiceprezes PwC Polska Jacek Socha.