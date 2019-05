Dom Development chce zwiększyć ofertę do ok.3 tys. lokali w kolejnych kwartałach

Wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski podtrzymał założenia co do wprowadzania nowych inwestycji do oferty, zaprezentowane na początku marca.

"Zamierzeniem było 3,9 tys. wprowadzeń w 2019 r., z tego już mamy ok. 1 tys., spodziewamy się ok. 1,3 tys. w II kw., co by oznaczało 2,3 tys. w I połowie roku. Większość będzie się kończyć w roku kolejnym i wpłynie na wyniki kolejnego roku" - powiedział.