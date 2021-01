Dom Development wprowadził do sprzedaży 145 lokali w ramach DM Metro Zachód

W pięciopiętrowym budynku powstanie 140 mieszkań i 5 lokali usługowych. W ofercie można znaleźć lokale o powierzchni od 28 m2 do blisko 94 m2, podano.

"Bemowo to dynamicznie zmieniająca się, jedna z najmłodszych dzielnic Warszawy. W ramach projektu Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód tworzymy wyróżniającą się przestrzeń miejską, wpisującą się w potrzeby stylu życia młodszego pokolenia. Zaplanowane rozwiązania proekologiczne pozwolą obniżyć koszty energii, a starannie zaprojektowana zieleń i przestrzeń do integracji tworzyć będą przyjazne miejsce do życia" - powiedział dyrektor działu sprzedaży w Dom Development Grzegorz Smoliński, cytowany w komunikacie.