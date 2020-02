Draw Distance liczy na zwiększenie skali projektów dzięki nowej emisji akcji

"Czekamy na walne 27 lutego, która ma głosować nad emisją akcji bez prawa poboru. Bez akceptacji głównego akcjonariusza nie byłoby tematu, ale widzi on sens w zasileniu naszych planów. Środki z emisji wsparłyby finansowanie z GameINN, które wykorzystujemy na rozwój własnych technologii do użytku w naszych produkcjach. Obecnie mamy dwa tytuły w pipeline, ale także kolejne rzeczy w zanadrzu, które pokażemy, kiedy będziemy się szykowali do emisji" - powiedział Mielcarek na spotkaniu z dziennikarzami.

"Robimy też coś większego. Jest temat gry na znanej licencji i tu by wchodził właśnie temat emisji akcji. Idealnie byłoby pozyskać z emisji 3 mln zł. Wydaje się to realne. Mam konkretną wizję, a spółka jest już ułożona tak, że zmierza w dobrym kierunku. Mieściliśmy się dotychczas z naszymi grami w budżecie między 0,5 -1 mln zł, ale kolejne projekty będą większe, m.in. dzięki zakładanej emisji" - dodał prezes.

Ponadto spółka szykuje się do premier na konsole gier "Vampire: The Masquerade" (wydawane własnym sumptem) i "Ritual: Crown of Horns". Prezes zadeklarował także, że Draw Distance kontynuuje także współpracę z Paradox oraz prace nad grą "Far Peak".