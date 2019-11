DS Smith: Ochrona środowiska wpływa na zachowania konsumpcyjne 67% Polaków

"Mając do wyboru dwie opcje opakowania zawierającego produkt o tej samej jakości, ogromna większość (dziewięciu na dziesięciu) Europejczyków (91,5%) stwierdziła, że wybiera opakowanie zawierające o 85% mniej plastiku. Na pytanie, czy zapłaciliby 12,5% więcej za taki produkt, 62% respondentów przyznało, że są skłonni to zrobić" - czytamy w komunikacie.

Najbardziej wrażliwi na ceny są Belgowie - nieco ponad połowa (54%) jest skłonna zapłacić więcej za produkt w opakowaniu o mniejszej zawartości tworzyw sztucznych. Z drugiej strony, najbardziej skłonni zapłacić więcej okazali się Polacy (72%). Większość Brytyjczyków (60%) i Niemców (63%) jest również gotowa zapłacić więcej, a wyniki w tych krajach były bliższe średniej europejskiej.

Zdecydowana większość ankietowanych (86%) twierdzi, że problemy środowiskowe są obecnie głównym wyzwaniem, przed jakim stoi społeczeństwo, a rodzaj opakowania produktów jest przedmiotem troski konsumentów w całej Europie, od Cardiff po Kraków. Najbardziej zaniepokojeni wpływem opakowań na środowisko są Niemcy (83%), następnie Brytyjczycy (78%), Belgowie (73%) i Polacy (71%), podano w materiale.

Co do samych opakowań, wysoka zawartość plastiku stanowi największy problem w całej Europie. Wspomina o tym średnio siedmiu na dziesięciu respondentów. Kolejne na liście najważniejszych problemów są kapsułki z kawą, ale wymieniło je znacznie mniej badanych - zaledwie 6% respondentów. Opakowania metalowe (puszki, tacki aluminiowe itp.) budziły obawy u 5% respondentów, a opakowania wodoodporne na płyny, takie jak mleko i soki owocowe, wymieniło 4% respondentów, wskazano również.

Z drugiej strony, najmniej kontrowersyjne dla Europejczyków jest pakowanie w kartony - wspomniało o tym 1% respondentów w czterech krajach.

Nawyki Europejczyków dotyczące recyklingu uległy znacznej poprawie. Średnio sześciu na dziesięciu (59%) respondentów z czterech badanych rynków twierdzi, że obecnie sortuje i przetwarza więcej odpadów niż pięć lat temu. Reprezentują oni większość respondentów we wszystkich krajach - 62% w Belgii, 64% w Wielkiej Brytanii i 65% w Polsce - z wyjątkiem Niemiec, gdzie tylko 44% twierdzi, że sortuje i poddaje recyklingowi więcej odpadów niż pięć lat temu. Może to wynikać z tego, że nawyki związane z sortowaniem i recyklingiem były już mocno ugruntowane na tym rynku, na którym 55% respondentów twierdzi, że sortuje i poddaje recyklingowi tyle samo odpadów, co pięć lat temu.

"Nadmiar opakowań i zbyt duża zawartość tworzyw sztucznych w opakowaniach budzą największe obawy wśród europejskich konsumentów - do tego stopnia, że są gotowi zapłacić więcej za mniejszą zawartość plastiku. Europejczycy zmienili nastawienie na zdecydowanie bardziej proekologiczne. Sortują i poddają recyklingowi więcej odpadów niż pięć lat temu. Bardzo zachęcające jest również to, że ludzie rozumieją, że opakowania kartonowe stanowią znacznie mniejszy problem dla środowiska: są to zrównoważone opakowania alternatywne dla plastiku i nadające się do recyklingu. W trosce o naszą planetę musimy stworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której opakowanie jest zredukowane do niezbędnego minimum, a opakowania towarów konsumpcyjnych są coraz częściej wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu, takich jak karton" - powiedział Managing Director DS Smith Poland & Baltics Krzysztof Sadowski, cytowany w komunikacie.

Badanie wykazało, że wiadomości w mediach (wspomniane przez 30% ankietowanych) i eliminowanie plastikowych toreb ze sklepów (wymienione przez 26% badanych) to dwa główne czynniki zwiększające świadomość konsumentów na temat problemów związanych z opakowaniami w Europie. W Polsce to właśnie eliminowanie plastikowych toreb jest czynnikiem, który w największym stopniu wpłynął na wzrost świadomości konsumentów - wskazało go 32% respondentów.

"Polacy, inaczej niż respondenci w pozostałych krajach, wskazują, że największa odpowiedzialność za korzystanie z opakowań nadających się do recyclingu spoczywa na ich producentach. W innych krajach tą odpowiedzialnością obarczani są wytwórcy dóbr konsumpcyjnych" - podsumowano.

Wyniki uzyskano w ramach badań przeprowadzonych przez L'ObSoCo w panelu Respondi w lipcu 2019 r. w imieniu DS Smith. Przebadano 1000 osób w wieku 18-70 lat w Niemczech, 999 osób w wieku 18-70 lat w Wielkiej Brytanii, 996 osób w wieku 18-70 lat w Polsce i 400 osób w wieku 18-70 lat w Belgii.

DS Smith Polska wchodzi w skład międzynarodowego koncernu DS Smith Plc, który łącznie ma blisko 28,5 tys. pracowników w 37 krajach. W Polsce firma działa od 1971 roku. W fabrykach i centrach usługowych w pięciu miastach, m.in. Kielcach i Kutnie, zatrudnia 1250 osób.

