Dworczyk: Dotychczas wykonano ponad 177 tys. szczepień przeciw COVID-19

"Na ten moment mamy już zaszczepione 177 863 osoby w Polsce, dostarczonych dawek do punktów mamy ponad 204 tys.; stosunkowo niewiele zutylizowanych dawek czyli 215 - w większości to były sytuacje, gdy mechanicznemu uszkodzeniu już w punkcie szczepień ulegała fiolka. Jeżeli chodzi o niepożądane odczyty poszczepienne to na te ponad 177 tys. osób zaszczepionych to było 8 lekkich, niepożądanych odczynów poszczepiennych" - powiedział Dworczyk w trakcie konferencji prasowej.

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski poinformował, że w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu programu szczepień do szpitali trafiło 52 tys. szczepionek. W tym tygodniu - 152 tys. szczepionek; mają one datę ważności do jutra. Z kolei od jutra do szpitali będą dostarczane szczepionki na przyszły tydzień. Ma ich być 235 tys. Sam proces dystrybucji szczepionki przebiega zgodnie z ustalonym schematem. W czwartek do godz. 12 szpitale składają zamówienia, dostawy realizowane są do poniedziałku do godz. 12. Szczepionka, dostarczana do szpitali, powinna być wykorzystana w ciągu pięciu dni.