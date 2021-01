Dworczyk: Dotychczas zaszczepiono 92 tys. osób, wczoraj 38 tys.

Zaznaczył, że ze względu na okres międzyświąteczny pierwszy wiarygodny bilans szczepień będzie można zrobić pod koniec przyszłego tygodnia.

"92 tys. osób [...] do godz. 10. zostało zaszczepionych. Wczoraj to było 38 tys. pacjentów w ciągu jednego dnia. Każdego dnia te liczby będą wzrastać. [...] Pierwszym dniem szczepień i to jeszcze nie takim standardowym dniem był wczorajszy dzień" - powiedział Dworczyk w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia.

Podkreślił, że "te szczepienia, które rozpoczęły się 27 grudnia nie były reprezentatywne" ze względu na okres świąteczny. Jego zdaniem, pierwsze wiarygodne podsumowanie pierwszego tygodnia szczepień będzie można wykonać dopiero pod koniec pierwszego tygodnia.

Dotychczas 204 tys. szczepionek (spośród 670 tys.) zostało już rozdystrybuowanych do 509 szpitali węzłowych na terenie całego kraju, które prowadzą szczepienia pracowników systemu ochrony zdrowia.

Dworczyk przypomniał, że po szczepieniach kadry medycznej rozpoczną się szczepienia seniorów powyżej 75. roku życia. Zgodnie z deklaracjami producentów szczepionek, w I kw. do Polski powinno trafić ok. 5,8 mln dawek szczepionek.

W ocenie Dworczyka, do końca I kw. oprócz pacjentów z grupy 0 (rząd zakłada, że zaszczepi się ok. 700 tys. z 1 mln), szczepieni będą też seniorzy powyżej 75. roku życia (ok. 2,2 mln z 4 mln osób).

Dworczyk informował wczoraj, że do końca I kw. możemy liczyć na dostawy szczepionek trzech producentów: Pfizer - 4,6 mln, Moderna 800 tys. dawek i CureVac, o ile zostanie zarejestrowany, - 400 tys. dawek. To nam daje łącznie około 5,8 mln dawek, a przypomnijmy, że każdy pacjent musi przyjąć dwie dawki, czyli to może być około 2,9 mln osób, które mogą być do końca I kw. zaszczepione.

Dotychczas powstało 7 517 zespołów szczepiennych. Według szacunków są one w stanie zaszczepić 3,5-4 mln osób w skali miesiąca.