Dworczyk: W I kw. możemy liczyć na 5,8 mln dawek, by zaszczepić 2,9 mln osób

"Wszystko wskazuje na to, że do końca I kw. możemy liczyć na dostawy szczepionek trzech producentów: Pfizer - 4,6 mln, Moderna 800 tys. dawek i CureVac, o ile zostanie zarejestrowany, - 400 tys. dawek. To nam daje łącznie około 5,8 mln dawek, a przypomnijmy, że każdy pacjent musi przyjąć dwie dawki, czyli to może być około 2,9 mln osób, które mogą być do końca I kw. zaszczepione" - powiedział Dworczyk podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że chodzi o osoby z grupy 0 (lekarze, pracownicy ochrony zdrowia) liczącej ok. 1 mln osób oraz grupy 1 (m.in. seniorzy) liczącej ok. 10 mln. Według szacunków rządu, w grupie 0 powinno zaszczepić się ok. 700 tys. osób (dotychczas zgłosiło się ok. 500 tys., nabór zgłoszeń trwa do 14 stycznia). Oznacza to, że po zaszczepieniu kadr medycznych w I kw. pozostałoby ok. 2,2 mln szczepionek dla osób z grupy 1.