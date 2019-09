E.Leclerc Polska chce rozwijać sieć organicznie, przez alianse i akwizycje

Powiedział, że "bycie większym" to ważny czynnik i ułatwia negocjacje, ale spółka nie odczuwa konieczności, by rozwijać sieć za wszelką cenę.

"Naszą ambicją jest dążenie do bycia ekspertem i wiodącą siecią. Musimy jednak podchodzić z pokorą, wiemy, że nie będziemy liderami [pod względem wielkości sieci] na skalę krajową, ale każdy sklep ma być lokalnym liderem i to też jest coś, co ma swoją wartość, to zapewnia dalszy rozwój sieci" - podkreślił prezes.