EBI: 39% firm w Polsce zamierza zainwestować w 2020 r. mniej niż planowało

W odpowiedzi na pytanie o długoterminowe bariery inwestycyjne, 88% polskich firm wskazało jako główną przeszkodę niepewność co do przyszłości. Odsetek ten wzrósł w porównaniu z poprzednią edycją ankiety, a ponadto jest wyższy niż średnia w UE wynosząca 81%, podano także.

"Pandemia mocno ograniczyła apetyt na inwestycje, a co za tym idzie może spowolnić nasz długofalowy wzrost gospodarczy. Aby przezwyciężyć niepewność, potrzebujemy skoordynowanych działań na szczeblu europejskim, zarówno teraz, jak i w dalszej perspektywie. Dotyczy to zwłaszcza kwestii klimatu i transformacji cyfrowej. Jako bank klimatyczny Unii Europejskiej, i jeden z największych w Europie inwestorów w sferze innowacji i cyfryzacji, Grupa EBI ma do odegrania ważną rolę we wspieraniu nowych inwestycji" - powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.