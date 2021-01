EBI: 46% Polaków mogłoby zrezygnować z samolotów, aby działać na rzecz klimatu

Obywatele polscy znajdują się w czołówce pod względem walki ze zmianą klimatu: 75% ankietowanych uważa, że wpływa ona na ich życie codzienne i że ich osobiste działania na rzecz klimatu mają znaczenie. Co więcej, 26% respondentów (głównie kobiety, rodzice oraz osoby w wieku 50-64 lat) twierdzi, że wprowadza radykalne zmiany w swoim stylu życia, aby w mniejszym stopniu przyczyniać się do zmiany klimatu. Odsetek ten jest o 7 pkt proc. wyższy, niż wynosi średnia europejska (19%), podano.

48% respondentów z Polski twierdzi, że po zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu związanych z pandemią COVID-19 będzie unikać podróżowania samolotem ze względu na obawy związane ze zmianą klimatu, a 53% spędziłoby wakacje w Polsce lub w kraju leżącym w pobliżu, aby zminimalizować emisję dwutlenku węgla. 19% Polaków odpowiedziało, że zacznie znów podróżować samolotem, tak jak robiło to przed pandemią, wskazano również.

Mimo że większość respondentów bardziej niepokoi perspektywa zarażenia się COVID-19 niż długoterminowe skutki zmiany klimatu (79% obywateli Chin, 67% Amerykanów i 58% Europejczyków), ankietowani nadal uważają, że ich wybory i działania mogą przyczynić się do przeciwdziałania zmianie klimatu: opinię taką wyraża 75% Polaków, co jest wynikiem o 3 pkt proc. wyższym, niż wynoszą średnia europejska i amerykańska (w obu przypadkach: 72%), oraz o 9 pkt proc. niższym od średniej w Chinach (84%). Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli twierdząco na to pytanie, wzrosła wszędzie w porównaniu z rokiem 2019, przy czym w UE wzrost ten wyniósł 3 pkt proc., w USA - 7 punktów, a w Chinach - 12 punktów.