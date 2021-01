EBI uruchomił 100 mln euro kredytu dla Pekao Leasing na finansowanie MSP

bogota 26 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co to za rozwój gospodarki gdzie nie uwzględniono facetów, czemu ma to służyć ,Kolejny raz PiS tylko poróżnia a to przy 500 plus dzieci , którym się należy a którym nie a to przy tarczy dla przedsiębiorców , teraz poróżnia płeć . Czy rasizm to kierunek PiS ...