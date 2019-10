EIM: Dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce potrzeba 87 tys. ton miedzi w 20 lat

"W systemach fotowoltaicznych zużywa się przeciętnie około 4,7 tony miedzi na 1 MW mocy. Oznacza to, że w ciągu najbliższych 20 lat będziemy potrzebować dodatkowych 87 tys. ton miedzi do stworzenia instalacji PV w Polsce. A przecież zapotrzebowanie to będzie rosło równie mocno w całej Unii. Ponieważ mamy duże złoża i jesteśmy jednym z czołowych producentów tego metalu na świecie, można założyć, że dzięki rozwojowi OZE czeka nas prawdziwa gorączka miedzi" - powiedział Ramczykowski, cytowany w komunikacie.