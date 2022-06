Ekonomiści nie wierzą własnym oczom. Na taki zwrot akcji czekali kredytobiorcy

Karol 58 min. temu zgłoś do moderacji 20 6 Odpowiedz

Morawiecki nie pozwoli aby jego obligacje przestały zarabiać. Nie po to wpakował w to swoje miliony. Pewnie zaraz pojawi się Glapiński i walnie coś takiego, że złotówka i obligacje ponownie zaczną lecieć na ryj. PiS ma zawsze tylko jeden cel, aby tylko ich koryto było pełne. Przy pełnej aprobacie ogłupiałego suwerena. Więc kredytobiorcy nie cieszcie się. Rząd i tak was wydmya.