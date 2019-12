Eksperci apelują o powrót do prac nad Refundacyjnym Trybem Rozwojowym

"Od 4 lat mówimy o Refundacyjnym Trybie Rozwojowym (RTR) właściwie do tego samego grona - do osób, które są już przekonane, przynajmniej deklaratywnie, do wprowadzenia tego instrumentu. Warto byłoby wyjść poza to grono" - powiedział Dyrektor Relacji Zewnętrznych i Rynku Publicznego Szczepionek GSK Poland Krzysztof Kępiński w rozmowie z ISBzdrowie.pl i ISBnews.TV.

"Pamiętam debatę z grudnia 2017, w której brali udział ministrowie Jadwiga Emilewicz i Łukasz Szumowski, wówczas pełniący funkcje w innych niż obecnie resortach oraz wiceminister zdrowia Marcin Czech. Wówczas od każdej z tych osób usłyszeliśmy, że RTR trzeba wprowadzić! Pracujmy, nie poddawajmy się, może za rok lub dwa będziemy rozmawiać już o efektach RTR" - podkreślił.

Jak przypominają eksperci, projekt był gotowy, przedyskutowany i uzgodniony we wrześniu 2016 roku. Do dziś jednak nie udało się go wdrożyć.

"Mam wrażenie, że to zabawa w głuchy telefon - my z jednej strony od tych czterech lat krzyczymy: produkcja, inwestycje, bezpieczeństwo lekowe, nakłady na badania i rozwój, a z drugiej strony jest albo echo, albo nic nam nie odpowiada, albo w najlepszym wypadku odpowiada: badania kliniczne, centra zakupowe, centra informatyczne, centra usług wspólnych" - powiedziała Katarzyna Dubno, Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Grupy Adamed.

"Dlaczego? Bo politycy nie do końca rozumieją tę branżę. Przykład - przepisy o specjalnych strefach ekonomicznych są tak skonstruowane, że nie jesteśmy w stanie z tego skorzystać i np. nie można wprost wyliczyć dochodu ulgi na R&D" - wskazała dyrektor w rozmowie z ISBzdrowie.pl i ISBnews.TV.

Zdaniem Barbary Misiewicz-Jagielak, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu farmaceutycznego (PZPPF), przeciwnikami RTR są firmy, które w Polsce nie inwestują. "Tymczasem ta branża naprawdę przynosi nam realne korzyści gospodarcze. Różnica między kwotą odprowadzaną przez krajowy przemysł do budżetu państwa a wydatkami NFZ na refundację produkowanych przez nas leków wynosi równowartość środków przeznaczanych na psychiatrię w Polsce" - wyliczała.

Z kolei Krzysztof Łanda, wiceminister zdrowia w latach 2015-2017, autor pierwotnej koncepcji refundacyjnego trybu rozwojowego przypomniał, iż brak RTR spowoduje, iż ten sektor - zamiast się rozwijać - będzie się z Polski wycofywał.

"Rynek farmaceutyczny w Polsce w zakresie produkcji leków będzie się kurczył. Jest źle i będzie coraz gorzej. Biznes medyczny jest tak innowacyjny i ma tak duży potencjał, że wiele krajów na świecie traktuje go jak koło zamachowe swoich gospodarek. Dlaczego w takim razie w Polsce nie uzyskuje on żadnego wsparcia ze strony rządu?" - wskazywał Łanda w rozmowie z ISBzdrowie.pl i ISBnews.TV.

Wcześniej w 2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) opublikowało "Raport końcowy w zakresie rekomendacji implementacji do polskiego porządku prawnego Rozwojowego Trybu Refundacyjnego (RTR)".

Jak podkreślono w dokumencie, RTR będzie wspierał aktywności firm budujących ekosystem pro-innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w Polsce, takie jak: rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego, tworzenie popytu na wyspecjalizowane usługi około-innowacyjne, a także rozbudowa bazy produkcyjnej (ze szczególnym naciskiem na wytwarzanie terapii biotechnologicznych).

"Rozwojowy Tryb Refundacyjny przewiduje przyznanie m.in. preferencji refundacyjnych (ale także rozwiązania z grupy narzędzi grantowych, poza zakresem szczegółowych rozwiązań legislacyjnych w niniejszym opracowaniu) firmom, które otrzymają status Partnera Polskiej Gospodarki. RTR powstaje w ramach współpracy Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które wspólnym wysiłkiem dążą do wypracowania innowacyjnego rozwiązania, które będzie stymulowało rozwój branży farmaceutycznej w dłuższej perspektywie czasowej - nie tylko krótkoterminowej perspektywie roku budżetowego. W ocenie Konsorcjum przygotowującego niniejsze rekomendacje oraz większości Ekspertów biorących udział w projekcie, kluczową kwestią dla wprowadzenia RTR jest zachowanie osobnego źródła finansowania instrumentów związanych z tym trybem, tak aby nie zwiększały on kosztu leków refundowanych, co z kolei wpływałoby na ograniczenie dostępności obecnie refundowanych terapii dla pacjentów" - czytamy w raporcie.

