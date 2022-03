Ekspert żegna rosyjską ropę i sugeruje, że surowiec będzie towarem luksusowym. Prognoza cen szokuje

Jednym z pierwszych namacalnych efektów wojny w Ukrainie był mocny wzrost cen paliw. Stało się tak ze względu na słabego złotego i drogą ropę naftową. Baryłka surowca na giełdzie w Londynie w niecałe dwa tygodnie zdrożała z 95 do 130 dolarów, a przez moment notowania sięgały nawet 140 dolarów .

Obecnie sytuacja rynkowa wygląda dużo lepiej . W środę nawet notowania zeszły poniżej 100 dolarów. Obecnie jest to około 106 dolarów .

Agencja Bloomberg przytacza słowa eksperta, który widzi możliwość skoku cen ropy do końca roku do poziomu nawet 200 dolarów za baryłkę.

Koniec ropy naftowej z Rosji

Sugeruje, że świat musi ograniczyć swoje cele gospodarcze i szybciej przeprowadzić transformację energetyczną, by ograniczyć rolę surowca.

Cena równowagi na rynku ropy

Pierre Andurand dostrzega dużą rolę spekulantów w znalezieniu nowego punktu równowagi na rynku ropy naftowej. To prowokowane przez nich zmiany cen na giełdach dążą do tego, aby nigdy nie doszło do sytuacji, w której magazyny z surowcem są puste lub przepełnione.