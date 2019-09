energetyka 1 godzinę temu

Elektrobudowa warunkowo wydłużyła termin uzgodnienia termsheet do 30 IX br.

Elektrobudowa, w ramach uzgodnień w zakresie docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania, podpisała umowę zmieniającą, która wydłuży termin na uzgodnienie z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (termsheet) do 30 września br., pod warunkiem, że do 20 września przystąpi do niej PKO Bank Polski, podała spółka.