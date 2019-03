Elektrobudowa złożyła apelację od wyroku sądu I instancji w Finlandii

"W apelacji spółka kwestionuje wyrok co do zasady, jak również co do wysokości. Podniesiono szereg zarzutów materialnych i procesowych. Częścią apelacji jest wniosek do sądu o skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni przepisów prawa Unii Europejskiego w zakresie powszechności obowiązywania fińskich układów zbiorowych oraz ich jasności i przejrzystości. Wyrok w ocenie spółki narusza zasady prawa europejskiego, a także podstawowe zasady porządku prawnego w Polsce i z tych względów spółka podjęła decyzje o zaskarżeniu wyroku" - czytamy w komunikacie.

Orientacyjny czas trwania procedury przed sądem apelacyjnym to 1-1,5 roku, a w przypadku skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości procedura wydłuży się do ok. 3-4 lat, podano także.

W połowie grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy (I instancji) w Finlandii zasądził od Elektrobudowy w dwóch sprawach ok. 4,72 mln euro i ok. 3,24 mln euro na rzecz Fińskiego Związku Zawodowy Pracowników Branży Elektrycznej w postępowaniu sądowym wytoczonym przeciwko spółce w 2011 i 2012 r.. Kwoty zostały powiększone o należne odsetki za opóźnienie, a ponadto ok. 0,4 mln euro kosztów procesu oraz ok. 0,1 mln euro odszkodowania.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

Tagi: budownictwo , nieruchomości , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące